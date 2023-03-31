MSU wins first SEC game of season

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Weather Alert

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TORNADO WATCH 97 REMAINS VALID UNTIL 1 AM CDT SATURDAY FOR THE
FOLLOWING AREAS

IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN NORTH MISSISSIPPI

ALCORN                BENTON                CALHOUN
CHICKASAW             COAHOMA               DESOTO
ITAWAMBA              LAFAYETTE             LEE
MARSHALL              MONROE                PANOLA
PONTOTOC              PRENTISS              QUITMAN
TALLAHATCHIE          TATE                  TIPPAH
TISHOMINGO            TUNICA                UNION
YALOBUSHA

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES

IN WEST TENNESSEE

BENTON                CARROLL               CHESTER
CROCKETT              DECATUR               FAYETTE
GIBSON                HARDEMAN              HARDIN
HAYWOOD               HENDERSON             HENRY
LAUDERDALE            MADISON               MCNAIRY
SHELBY                TIPTON                WEAKLEY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALAMO, AMORY, ASHLAND,
BARTLETT, BATESVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE, BROWNSVILLE, BRUCE,
CALHOUN CITY, CAMDEN, CHARLESTON, CLARKSDALE, COFFEEVILLE,
COLLIERVILLE, CORINTH, COVINGTON, DECATURVILLE, DRESDEN, FULTON,
GERMANTOWN, HENDERSON, HOLLY SPRINGS, HOUSTON, HUMBOLDT,
HUNTINGDON, IUKA, JACKSON, LEXINGTON, MARKS, MARTIN, MEMPHIS,
MILAN, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND, OKOLONA, OLIVE BRANCH,
OXFORD, PARIS, PARSONS, PONTOTOC, RIPLEY MS, RIPLEY TN, SAVANNAH,
SELMER, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO,
AND WATER VALLEY.

Weather Alert

...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT SATURDAY...

* WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts of 40 to 50 mph
expected.

* WHERE...Portions of East Arkansas, North Mississippi,
Southeast Missouri and West Tennessee.

* WHEN...From 7 AM Friday to 1 AM CDT Saturday.

* IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
Tree limbs could be blown down and a few power outages may
result.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Use extra caution when driving, especially if operating a high
profile vehicle. Secure outdoor objects.

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MSU wins first SEC game of season

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Mississippi State baseball logo

Mississippi State University baseball.

STARKVILLE, Miss. (WTVA) — Mississippi State baseball won its first SEC game on Friday with a 13-3 win over South Carolina.

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Digital Content Manager

Zac is from the Athens community in Monroe County. He's a graduate of Hatley High School, Itawamba Community College and Mississippi University for Women.

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