MSU wins first SEC game of season

TORNADO WATCH 97 REMAINS VALID UNTIL 1 AM CDT SATURDAY FOR THE
FOLLOWING AREAS
IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN NORTH MISSISSIPPI
ALCORN BENTON CALHOUN
CHICKASAW COAHOMA DESOTO
ITAWAMBA LAFAYETTE LEE
MARSHALL MONROE PANOLA
PONTOTOC PRENTISS QUITMAN
TALLAHATCHIE TATE TIPPAH
TISHOMINGO TUNICA UNION
YALOBUSHA
IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES
IN WEST TENNESSEE
BENTON CARROLL CHESTER
CROCKETT DECATUR FAYETTE
GIBSON HARDEMAN HARDIN
HAYWOOD HENDERSON HENRY
LAUDERDALE MADISON MCNAIRY
SHELBY TIPTON WEAKLEY
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALAMO, AMORY, ASHLAND,
BARTLETT, BATESVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE, BROWNSVILLE, BRUCE,
CALHOUN CITY, CAMDEN, CHARLESTON, CLARKSDALE, COFFEEVILLE,
COLLIERVILLE, CORINTH, COVINGTON, DECATURVILLE, DRESDEN, FULTON,
GERMANTOWN, HENDERSON, HOLLY SPRINGS, HOUSTON, HUMBOLDT,
HUNTINGDON, IUKA, JACKSON, LEXINGTON, MARKS, MARTIN, MEMPHIS,
MILAN, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND, OKOLONA, OLIVE BRANCH,
OXFORD, PARIS, PARSONS, PONTOTOC, RIPLEY MS, RIPLEY TN, SAVANNAH,
SELMER, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO,
AND WATER VALLEY.