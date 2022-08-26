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Friday Night Fever - Week 1

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Louisville Wins

High School Football Scores

BIGGERSVILLE 40, WEST LOWNDES 14

JZ GEORGE 12, ALCORN CENTRAL 0

BRANDON 45, OXFORD 14

NORTH PANOLA 46, PALMER 0

LOUISVILLE 24, WEST POINT 14

TUPELO 34, LAFAYETTE 0

GRENADA 27, HORN LAKE 0

CORINTH 28, SALTILLO 2

RIPLEY 66, BYHALIA 0

WINONA 40, CHOCTAW COUNTY 29

POTTS CAMP 28, FALKNER 22

STARKVILLE 28, COLUMBUS 0

NOXUBEE COUNTY 51, PHILADELPHIA 15

NEW HOPE 28, CALEDONIA 10

BELMONT 39, SMITHVILLE 18

JACKSON PREP 55, HERITAGE ACADEMY 7

NETTLETON 33, EUPORA 28

KOSSUTH 20, BALDWYN 6

BRUCE 26, COFFEEVILLE 0

DESOTO ACADEMY 52, CALHOUN ACADEMY 6

NEW ALBANY 52, EAST UNION 6

EAST WEBSTER 35, SOUTH PONTOTOC 7

HAMILTON 41, HATLEY 6

HUMPHREYS ACADEMY 44, HEBRON CHRISTIAN 6

MANTACHIE 42, TISHOMINGO 16

COLUMBUS CHRISTIAN 19, MARVELL 16

BOONEVILLE 30, MOOREVILLE 29

VARDAMAN 42, MYRTLE 0

NOXAPTER 27, NANIH WAIYA 6

NEW HOPE 28, CALEDONIA 10

ABERDEEN 36, OKOLONA 0 

NORTH PONTOTOC 43, TCPS 7

SHANNON 30, PONTOTOC 21

WALNUT 40, ASHLAND 0

WATER VALLEY 47, INDEPENDENCE 26

CANTON ACADEMY 24, WINSTON ACADEMY 8

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