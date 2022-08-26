Friday Night Fever - Week 1

High School Football Scores
BIGGERSVILLE 40, WEST LOWNDES 14
JZ GEORGE 12, ALCORN CENTRAL 0
BRANDON 45, OXFORD 14
NORTH PANOLA 46, PALMER 0
LOUISVILLE 24, WEST POINT 14
TUPELO 34, LAFAYETTE 0
GRENADA 27, HORN LAKE 0
CORINTH 28, SALTILLO 2
RIPLEY 66, BYHALIA 0
WINONA 40, CHOCTAW COUNTY 29
POTTS CAMP 28, FALKNER 22
STARKVILLE 28, COLUMBUS 0
NOXUBEE COUNTY 51, PHILADELPHIA 15
NEW HOPE 28, CALEDONIA 10
BELMONT 39, SMITHVILLE 18
JACKSON PREP 55, HERITAGE ACADEMY 7
NETTLETON 33, EUPORA 28
KOSSUTH 20, BALDWYN 6
BRUCE 26, COFFEEVILLE 0
DESOTO ACADEMY 52, CALHOUN ACADEMY 6
NEW ALBANY 52, EAST UNION 6
EAST WEBSTER 35, SOUTH PONTOTOC 7
HAMILTON 41, HATLEY 6
HUMPHREYS ACADEMY 44, HEBRON CHRISTIAN 6
MANTACHIE 42, TISHOMINGO 16
COLUMBUS CHRISTIAN 19, MARVELL 16
BOONEVILLE 30, MOOREVILLE 29
VARDAMAN 42, MYRTLE 0
NOXAPTER 27, NANIH WAIYA 6
NEW HOPE 28, CALEDONIA 10
ABERDEEN 36, OKOLONA 0
NORTH PONTOTOC 43, TCPS 7
SHANNON 30, PONTOTOC 21
WALNUT 40, ASHLAND 0
WATER VALLEY 47, INDEPENDENCE 26
CANTON ACADEMY 24, WINSTON ACADEMY 8