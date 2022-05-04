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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
182 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN EAST ARKANSAS

CRITTENDEN            LEE                   PHILLIPS
ST. FRANCIS

IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN NORTH MISSISSIPPI

ALCORN                BENTON                CALHOUN
CHICKASAW             COAHOMA               DESOTO
ITAWAMBA              LAFAYETTE             LEE
MARSHALL              MONROE                PANOLA
PONTOTOC              PRENTISS              QUITMAN
TALLAHATCHIE          TATE                  TIPPAH
TISHOMINGO            TUNICA                UNION
YALOBUSHA

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN WEST TENNESSEE

CHESTER               FAYETTE               HARDEMAN
HARDIN                MCNAIRY               SHELBY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, ASHLAND, BARTLETT,
BATESVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CHARLESTON,
CLARKSDALE, COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, CORINTH, FORREST CITY,
FULTON, GERMANTOWN, HELENA, HENDERSON, HOLLY SPRINGS, HOUSTON,
IUKA, MARIANNA, MARKS, MEMPHIS, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND,
OKOLONA, OLIVE BRANCH, OXFORD, PONTOTOC, RIPLEY MS, SAVANNAH,
SELMER, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO,
WATER VALLEY, WEST HELENA, AND WEST MEMPHIS.

Reaction: Search continues for corrections officer Vicky White and inmate Casey White

  • Updated
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An Alabama corrections officer sold her home days before she disappeared with an inmate. Now investigators suspect a romantic relationship

New details emerge about the relationship between Alabama inmate Casey White (right) and corrections officer Vicki White as the search for them continues.

 Lauderdale County Sheriff's Office

HAMILTON, Ala. (WTVA) - WTVA reporter Aundrea Adams spoke with people Wednesday afternoon to get a better understanding of why corrections officer, Vickey White may have helped accused killer, Casey White escape jail.

Watch the interviews in the video above.

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Reporter

Aundrea is from Corinth, Mississippi. She is a graduate of Corinth High School, Northeast Mississippi Community College and the University of Tennessee at Martin where she played basketball.

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