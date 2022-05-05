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Weather Alert

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH 182 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN EAST ARKANSAS

CRITTENDEN            LEE                   PHILLIPS
ST. FRANCIS

IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN NORTH MISSISSIPPI

ALCORN                BENTON                CALHOUN
CHICKASAW             COAHOMA               DESOTO
ITAWAMBA              LAFAYETTE             LEE
MARSHALL              MONROE                PANOLA
PONTOTOC              PRENTISS              QUITMAN
TALLAHATCHIE          TATE                  TIPPAH
TISHOMINGO            TUNICA                UNION
YALOBUSHA

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN WEST TENNESSEE

CHESTER               FAYETTE               HARDEMAN
HARDIN                MCNAIRY               SHELBY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, ASHLAND, BARTLETT,
BATESVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CHARLESTON,
CLARKSDALE, COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, CORINTH, FORREST CITY,
FULTON, GERMANTOWN, HELENA, HENDERSON, HOLLY SPRINGS, HOUSTON,
IUKA, MARIANNA, MARKS, MEMPHIS, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND,
OKOLONA, OLIVE BRANCH, OXFORD, PONTOTOC, RIPLEY MS, SAVANNAH,
SELMER, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO,
WATER VALLEY, WEST HELENA, AND WEST MEMPHIS.

Water service restored in Okolona

  • Updated
  • 0
Bailey defeats Bean to win Okolona special election

Photo Date: June 28, 2021

Update May 5, 4:04 p.m.

Water service has been restored.

According to the city department, there is not a boil water alert.

Original article below

OKOLONA, Miss. (WTVA) - The entire city of Okolona is without water, as of 1:26 p.m. on Thursday, May 5.

According to the Okolona Street and Water Department, a main water line burst and crews are working to repair it.

The city may issue a boil water alert upon repair.

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Digital Content Manager

Zac is from the Athens community in Monroe County. He's a graduate of Hatley High School, Itawamba Community College and Mississippi University for Women.

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