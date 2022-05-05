Water service restored in Okolona

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 182 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN EAST ARKANSAS
CRITTENDEN LEE PHILLIPS
ST. FRANCIS
IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN NORTH MISSISSIPPI
ALCORN BENTON CALHOUN
CHICKASAW COAHOMA DESOTO
ITAWAMBA LAFAYETTE LEE
MARSHALL MONROE PANOLA
PONTOTOC PRENTISS QUITMAN
TALLAHATCHIE TATE TIPPAH
TISHOMINGO TUNICA UNION
YALOBUSHA
IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN WEST TENNESSEE
CHESTER FAYETTE HARDEMAN
HARDIN MCNAIRY SHELBY
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, ASHLAND, BARTLETT,
BATESVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CHARLESTON,
CLARKSDALE, COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, CORINTH, FORREST CITY,
FULTON, GERMANTOWN, HELENA, HENDERSON, HOLLY SPRINGS, HOUSTON,
IUKA, MARIANNA, MARKS, MEMPHIS, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND,
OKOLONA, OLIVE BRANCH, OXFORD, PONTOTOC, RIPLEY MS, SAVANNAH,
SELMER, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO,
WATER VALLEY, WEST HELENA, AND WEST MEMPHIS.