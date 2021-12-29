Stennis Space Center names new senior leadership appointment

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 569 IN
EFFECT UNTIL 7 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN EAST ARKANSAS
CRITTENDEN LEE PHILLIPS
ST. FRANCIS
IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN NORTH MISSISSIPPI
ALCORN BENTON CALHOUN
CHICKASAW COAHOMA DESOTO
ITAWAMBA LAFAYETTE LEE
MARSHALL MONROE PANOLA
PONTOTOC PRENTISS QUITMAN
TALLAHATCHIE TATE TIPPAH
TISHOMINGO TUNICA UNION
YALOBUSHA
IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN WEST TENNESSEE
FAYETTE HARDEMAN HARDIN
MCNAIRY SHELBY
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, ASHLAND, BARTLETT,
BATESVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CHARLESTON,
CLARKSDALE, COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, CORINTH, FORREST CITY,
FULTON, GERMANTOWN, HELENA, HOLLY SPRINGS, HOUSTON, IUKA,
MARIANNA, MARKS, MEMPHIS, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND,
OKOLONA, OLIVE BRANCH, OXFORD, PONTOTOC, RIPLEY MS, SAVANNAH,
SELMER, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO,
WATER VALLEY, WEST HELENA, AND WEST MEMPHIS.