Red beats Navy 53-52 at the annual Ole Miss Grove Bowl

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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
142 IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES

IN EAST ARKANSAS

CLAY                  CRAIGHEAD             CRITTENDEN
CROSS                 GREENE                LEE
MISSISSIPPI           PHILLIPS              POINSETT
ST. FRANCIS

IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN NORTH MISSISSIPPI

ALCORN                BENTON                CALHOUN
CHICKASAW             COAHOMA               DESOTO
ITAWAMBA              LAFAYETTE             LEE
MARSHALL              MONROE                PANOLA
PONTOTOC              PRENTISS              QUITMAN
TALLAHATCHIE          TATE                  TIPPAH
TISHOMINGO            TUNICA                UNION
YALOBUSHA

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN SOUTHEAST MISSOURI

DUNKLIN               PEMISCOT

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES

IN WEST TENNESSEE

BENTON                CARROLL               CHESTER
CROCKETT              DECATUR               DYER
FAYETTE               GIBSON                HARDEMAN
HARDIN                HAYWOOD               HENDERSON
HENRY                 LAKE                  LAUDERDALE
MADISON               MCNAIRY               OBION
SHELBY                TIPTON                WEAKLEY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALAMO, AMORY, ASHLAND,
BARTLETT, BATESVILLE, BLYTHEVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE,
BROWNSVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CAMDEN, CARUTHERSVILLE,
CHARLESTON, CLARKSDALE, COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, CORINTH,
CORNING, COVINGTON, DECATURVILLE, DRESDEN, DYERSBURG,
FORREST CITY, FULTON, GERMANTOWN, HARRISBURG, HELENA, HENDERSON,
HOLLY SPRINGS, HOUSTON, HUMBOLDT, HUNTINGDON, IUKA, JACKSON,
JONESBORO, KENNETT, LEXINGTON, MARIANNA, MARKS, MARTIN, MEMPHIS,
MILAN, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND, OKOLONA, OLIVE BRANCH,
OXFORD, PARAGOULD, PARIS, PARSONS, PIGGOTT, PONTOTOC, RIPLEY MS,
RIPLEY TN, SAVANNAH, SELMER, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN,
TIPTONVILLE, TUNICA, TUPELO, UNION CITY, WATER VALLEY,
WEST HELENA, WEST MEMPHIS, AND WYNNE.

Red beats Navy 53-52 at the annual Ole Miss Grove Bowl

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Red team wins 53-52 in Grove Bowl

OXFORD, Miss (WTVA) -- Ole Miss fans got a morsel of the upcoming college football season with the annual Grove Bowl scrimmage where Ole Miss players are pitted against one another.

In a high-scoring and competitive game, the Red team narrowly beat the Navy team 53-52 after a last-minute touchdown and 2pt conversion.

QBs Spencer Sanders and Walker Howard both impressed on the field with three touchdowns apiece.

This Ole Miss squad will play its first regular season game against Mercer on September 2nd at home.

Reporter

Garner is a native of Starkville, Mississippi. He's a graduate of Mississippi State University.

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