Pet of the Week - Marshall

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Weather Alert

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
176 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN EAST ARKANSAS

CRITTENDEN            CROSS                 LEE
PHILLIPS              ST. FRANCIS

IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES

IN NORTH MISSISSIPPI

BENTON                CALHOUN               CHICKASAW
COAHOMA               DESOTO                ITAWAMBA
LAFAYETTE             LEE                   MARSHALL
MONROE                PANOLA                PONTOTOC
PRENTISS              QUITMAN               TALLAHATCHIE
TATE                  TIPPAH                TUNICA
UNION                 YALOBUSHA

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN WEST TENNESSEE

FAYETTE               SHELBY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, ASHLAND, BARTLETT,
BATESVILLE, BOONEVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CHARLESTON,
CLARKSDALE, COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, FORREST CITY, FULTON,
GERMANTOWN, HELENA, HOLLY SPRINGS, HOUSTON, MARIANNA, MARKS,
MEMPHIS, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND, OKOLONA, OLIVE BRANCH,
OXFORD, PONTOTOC, RIPLEY MS, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN,
TUNICA, TUPELO, WATER VALLEY, WEST HELENA, WEST MEMPHIS,
AND WYNNE.

Weather Alert

...A strong thunderstorm will impact portions of northern Lee and
southwestern Prentiss Counties through 915 PM CDT...

At 844 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over
Saltillo, or 7 miles north of Tupelo, moving north at 25 mph.

HAZARD...Penny size hail.

SOURCE...Radar indicated.

IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible.

Locations impacted include...
Tupelo, Baldwyn, Saltillo, Guntown, Blair, Wheeler, Pratts
Friendship, Marietta, Beech Springs, Chapelville, Frog Island, Unity,
Indian Hills, Geeville, Boggan Bend, Frankstown and Bethany.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

If outdoors, consider seeking shelter inside a building.

A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1100 PM CDT for
northeastern Mississippi.

&&


MAX HAIL SIZE...0.75 IN;
MAX WIND GUST...<30 MPH

Pet of the Week - Marshall

  • Updated
  • 0
Pet of the Week - Marshall

Note: Pet may already be adopted.

Marshall was WTVA’s Pet of the Week for April 21, brought to you by Cloverhaven Animal Hospital in Tupelo.

Call the Tupelo-Lee Humane Society at 662-205-4221 or visit TupeloLeeHumane.org.

TLHS is also on Facebook.

Digital Content Manager

Zac is from the Athens community in Monroe County. He's a graduate of Hatley High School, Itawamba Community College and Mississippi University for Women.

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