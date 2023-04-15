Oxford police offering training course for young babysitters

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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
142 IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES

IN EAST ARKANSAS

CLAY                  CRAIGHEAD             CRITTENDEN
CROSS                 GREENE                LEE
MISSISSIPPI           PHILLIPS              POINSETT
ST. FRANCIS

IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN NORTH MISSISSIPPI

ALCORN                BENTON                CALHOUN
CHICKASAW             COAHOMA               DESOTO
ITAWAMBA              LAFAYETTE             LEE
MARSHALL              MONROE                PANOLA
PONTOTOC              PRENTISS              QUITMAN
TALLAHATCHIE          TATE                  TIPPAH
TISHOMINGO            TUNICA                UNION
YALOBUSHA

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN SOUTHEAST MISSOURI

DUNKLIN               PEMISCOT

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES

IN WEST TENNESSEE

BENTON                CARROLL               CHESTER
CROCKETT              DECATUR               DYER
FAYETTE               GIBSON                HARDEMAN
HARDIN                HAYWOOD               HENDERSON
HENRY                 LAKE                  LAUDERDALE
MADISON               MCNAIRY               OBION
SHELBY                TIPTON                WEAKLEY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALAMO, AMORY, ASHLAND,
BARTLETT, BATESVILLE, BLYTHEVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE,
BROWNSVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CAMDEN, CARUTHERSVILLE,
CHARLESTON, CLARKSDALE, COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, CORINTH,
CORNING, COVINGTON, DECATURVILLE, DRESDEN, DYERSBURG,
FORREST CITY, FULTON, GERMANTOWN, HARRISBURG, HELENA, HENDERSON,
HOLLY SPRINGS, HOUSTON, HUMBOLDT, HUNTINGDON, IUKA, JACKSON,
JONESBORO, KENNETT, LEXINGTON, MARIANNA, MARKS, MARTIN, MEMPHIS,
MILAN, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND, OKOLONA, OLIVE BRANCH,
OXFORD, PARAGOULD, PARIS, PARSONS, PIGGOTT, PONTOTOC, RIPLEY MS,
RIPLEY TN, SAVANNAH, SELMER, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN,
TIPTONVILLE, TUNICA, TUPELO, UNION CITY, WATER VALLEY,
WEST HELENA, WEST MEMPHIS, AND WYNNE.

Oxford police offering training course for young babysitters

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Oxford police offering training course for young babysitters

OXFORD, Miss (WTVA) -- If you're a teenager looking to make money babysitting and want to learn the skills needed to gain a parent's trust, Oxford Police Department has the class for you.

A babysitting class will be held at Oxford PD's training facility on April 20th at 6pm. It will be hosted by Nikkola Bales, an intern at the department as well as Red Cross Certified instructor.

The class is designed to teach young people how to care for younger children as well as need-to-know safety tips.

"The main aspects of this class are safety for themselves and infants," says Bales. "So how to find jobs, how to stay safe while they're on the job. And then also basic first aid."

Reporter

Garner is a native of Starkville, Mississippi. He's a graduate of Mississippi State University.

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