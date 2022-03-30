Mooreville tornado siren still down

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 77 IN
EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN EAST ARKANSAS
CLAY CRAIGHEAD CRITTENDEN
CROSS GREENE LEE
MISSISSIPPI PHILLIPS POINSETT
ST. FRANCIS
IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN NORTH MISSISSIPPI
ALCORN BENTON CALHOUN
CHICKASAW COAHOMA DESOTO
ITAWAMBA LAFAYETTE LEE
MARSHALL MONROE PANOLA
PONTOTOC PRENTISS QUITMAN
TALLAHATCHIE TATE TIPPAH
TISHOMINGO TUNICA UNION
YALOBUSHA
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
DUNKLIN PEMISCOT
IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES
IN WEST TENNESSEE
BENTON CARROLL CHESTER
CROCKETT DECATUR DYER
FAYETTE GIBSON HARDEMAN
HARDIN HAYWOOD HENDERSON
HENRY LAKE LAUDERDALE
MADISON MCNAIRY OBION
SHELBY TIPTON WEAKLEY
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALAMO, AMORY, ASHLAND,
BARTLETT, BATESVILLE, BLYTHEVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE,
BROWNSVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CAMDEN, CARUTHERSVILLE,
CHARLESTON, CLARKSDALE, COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, CORINTH,
CORNING, COVINGTON, DECATURVILLE, DRESDEN, DYERSBURG,
FORREST CITY, FULTON, GERMANTOWN, HARRISBURG, HELENA, HENDERSON,
HOLLY SPRINGS, HOUSTON, HUMBOLDT, HUNTINGDON, IUKA, JACKSON,
JONESBORO, KENNETT, LEXINGTON, MARIANNA, MARKS, MARTIN, MEMPHIS,
MILAN, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND, OKOLONA, OLIVE BRANCH,
OXFORD, PARAGOULD, PARIS, PARSONS, PIGGOTT, PONTOTOC, RIPLEY MS,
RIPLEY TN, SAVANNAH, SELMER, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN,
TIPTONVILLE, TUNICA, TUPELO, UNION CITY, WATER VALLEY,
WEST HELENA, WEST MEMPHIS, AND WYNNE.