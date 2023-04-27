Unsafe bridge closed north of Columbus Air Force Base

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
176 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN EAST ARKANSAS
CRITTENDEN CROSS LEE
PHILLIPS ST. FRANCIS
IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES
IN NORTH MISSISSIPPI
BENTON CALHOUN CHICKASAW
COAHOMA DESOTO ITAWAMBA
LAFAYETTE LEE MARSHALL
MONROE PANOLA PONTOTOC
PRENTISS QUITMAN TALLAHATCHIE
TATE TIPPAH TUNICA
UNION YALOBUSHA
IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN WEST TENNESSEE
FAYETTE SHELBY
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, ASHLAND, BARTLETT,
BATESVILLE, BOONEVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CHARLESTON,
CLARKSDALE, COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, FORREST CITY, FULTON,
GERMANTOWN, HELENA, HOLLY SPRINGS, HOUSTON, MARIANNA, MARKS,
MEMPHIS, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND, OKOLONA, OLIVE BRANCH,
OXFORD, PONTOTOC, RIPLEY MS, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN,
TUNICA, TUPELO, WATER VALLEY, WEST HELENA, WEST MEMPHIS,
AND WYNNE.