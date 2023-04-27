 Skip to main content
You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit

Weather Alert

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
176 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN EAST ARKANSAS

CRITTENDEN            CROSS                 LEE
PHILLIPS              ST. FRANCIS

IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES

IN NORTH MISSISSIPPI

BENTON                CALHOUN               CHICKASAW
COAHOMA               DESOTO                ITAWAMBA
LAFAYETTE             LEE                   MARSHALL
MONROE                PANOLA                PONTOTOC
PRENTISS              QUITMAN               TALLAHATCHIE
TATE                  TIPPAH                TUNICA
UNION                 YALOBUSHA

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN WEST TENNESSEE

FAYETTE               SHELBY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, ASHLAND, BARTLETT,
BATESVILLE, BOONEVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CHARLESTON,
CLARKSDALE, COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, FORREST CITY, FULTON,
GERMANTOWN, HELENA, HOLLY SPRINGS, HOUSTON, MARIANNA, MARKS,
MEMPHIS, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND, OKOLONA, OLIVE BRANCH,
OXFORD, PONTOTOC, RIPLEY MS, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN,
TUNICA, TUPELO, WATER VALLEY, WEST HELENA, WEST MEMPHIS,
AND WYNNE.

Unsafe bridge closed north of Columbus Air Force Base

  • Updated
  • 0
road, wreck, crash, road work

Credit: Cropped Sherman Tan / Wikimedia Commons / CC BY 2.0. License Link.

JACKSON, Miss. (WTVA) — A section of State Road 373 at the border of Lowndes and Monroe counties has been closed.

The closed section extends south from Self Road to Barton Ferry Road.

According to the Mississippi Department of Transportation, officials found critical deficiencies to the bridge over the Buttahatchee River.

MDOT said the reopen date is to-be-determined.

Digital Content Manager

Zac is from the Athens community in Monroe County. He's a graduate of Hatley High School, Itawamba Community College and Mississippi University for Women.

Recommended for you