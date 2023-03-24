Two arrests made for Waffle House shooting in Tupelo

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Weather Alert

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 76 IN
EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES

IN EAST ARKANSAS

CRAIGHEAD             CRITTENDEN            CROSS
LEE                   MISSISSIPPI           PHILLIPS
POINSETT              ST. FRANCIS

IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN NORTH MISSISSIPPI

ALCORN                BENTON                CALHOUN
CHICKASAW             COAHOMA               DESOTO
ITAWAMBA              LAFAYETTE             LEE
MARSHALL              MONROE                PANOLA
PONTOTOC              PRENTISS              QUITMAN
TALLAHATCHIE          TATE                  TIPPAH
TISHOMINGO            TUNICA                UNION
YALOBUSHA

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES

IN WEST TENNESSEE

CARROLL               CHESTER               CROCKETT
DECATUR               DYER                  FAYETTE
GIBSON                HARDEMAN              HARDIN
HAYWOOD               HENDERSON             LAUDERDALE
MADISON               MCNAIRY               SHELBY
TIPTON

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALAMO, AMORY, ASHLAND,
BARTLETT, BATESVILLE, BLYTHEVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE,
BROWNSVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CHARLESTON, CLARKSDALE,
COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, CORINTH, COVINGTON, DECATURVILLE,
DYERSBURG, FORREST CITY, FULTON, GERMANTOWN, HARRISBURG, HELENA,
HENDERSON, HOLLY SPRINGS, HOUSTON, HUMBOLDT, HUNTINGDON, IUKA,
JACKSON, JONESBORO, LEXINGTON, MARIANNA, MARKS, MEMPHIS, MILAN,
MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND, OKOLONA, OLIVE BRANCH, OXFORD,
PARSONS, PONTOTOC, RIPLEY MS, RIPLEY TN, SAVANNAH, SELMER,
SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO, WATER VALLEY,
WEST HELENA, WEST MEMPHIS, AND WYNNE.

Weather Alert

...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT SATURDAY...

* WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph.

* WHERE...Portions of East Arkansas, North Mississippi,
Southeast Missouri and West Tennessee.

* WHEN...Until 3 AM CDT Saturday.

* IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
Tree limbs could be blown down and a few power outages may
result.


PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Use extra caution when driving, especially if operating a high
profile vehicle. Secure outdoor objects.

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Two arrests made for Waffle House shooting in Tupelo

  • Updated
  • 0
Stanquan Haynes

Stanquan Haynes, Source: Tupelo Police Department.

TUPELO, Miss. (WTVA) — Two arrests have been made in connection with a shooting at a Waffle House in Tupelo.

Tupelo Police charged Stanquan Haynes, 28, of Aberdeen, with aggravated assault and shooting into an occupied dwelling.

Police charged Stanshea Buckingham, 34, of Tupelo, with accessory after the fact to aggravated assault.

Stanshea Buckingham

Stanshea Buckingham, Source: Tupelo Police Department.

The shooting happened on March 17 after midnight at the Waffle House on South Gloster Street near the hospital. Police said one person was wounded.

Waffle House on South Gloster Street in Tupelo, MS

The Waffle House is temporarily closed following a shooting on March 17, 2023. Photo Date: March 21, 2023.

Tupelo Police continue to seek a third suspect, 34-year-old Courtney Jamison.

Courtney Mikale Jamison

Picture of Courtney Mikale Jamison. Source: Tupelo Police Department.

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Digital Content Manager

Zac is from the Athens community in Monroe County. He's a graduate of Hatley High School, Itawamba Community College and Mississippi University for Women.

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