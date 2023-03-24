Two arrests made for Waffle House shooting in Tupelo

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 76 IN
EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN EAST ARKANSAS
CRAIGHEAD CRITTENDEN CROSS
LEE MISSISSIPPI PHILLIPS
POINSETT ST. FRANCIS
IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN NORTH MISSISSIPPI
ALCORN BENTON CALHOUN
CHICKASAW COAHOMA DESOTO
ITAWAMBA LAFAYETTE LEE
MARSHALL MONROE PANOLA
PONTOTOC PRENTISS QUITMAN
TALLAHATCHIE TATE TIPPAH
TISHOMINGO TUNICA UNION
YALOBUSHA
IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN WEST TENNESSEE
CARROLL CHESTER CROCKETT
DECATUR DYER FAYETTE
GIBSON HARDEMAN HARDIN
HAYWOOD HENDERSON LAUDERDALE
MADISON MCNAIRY SHELBY
TIPTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALAMO, AMORY, ASHLAND,
BARTLETT, BATESVILLE, BLYTHEVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE,
BROWNSVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CHARLESTON, CLARKSDALE,
COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, CORINTH, COVINGTON, DECATURVILLE,
DYERSBURG, FORREST CITY, FULTON, GERMANTOWN, HARRISBURG, HELENA,
HENDERSON, HOLLY SPRINGS, HOUSTON, HUMBOLDT, HUNTINGDON, IUKA,
JACKSON, JONESBORO, LEXINGTON, MARIANNA, MARKS, MEMPHIS, MILAN,
MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND, OKOLONA, OLIVE BRANCH, OXFORD,
PARSONS, PONTOTOC, RIPLEY MS, RIPLEY TN, SAVANNAH, SELMER,
SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO, WATER VALLEY,
WEST HELENA, WEST MEMPHIS, AND WYNNE.