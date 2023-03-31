Lee County mourning death of former sheriff Larry Presley

TORNADO WATCH 97 REMAINS VALID UNTIL 1 AM CDT SATURDAY FOR THE
FOLLOWING AREAS
IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN NORTH MISSISSIPPI
ALCORN BENTON CALHOUN
CHICKASAW ITAWAMBA LAFAYETTE
LEE MONROE PONTOTOC
PRENTISS TALLAHATCHIE TIPPAH
TISHOMINGO UNION YALOBUSHA
IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN WEST TENNESSEE
BENTON CARROLL CHESTER
DECATUR HARDEMAN HARDIN
HENDERSON HENRY MADISON
MCNAIRY
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, ASHLAND, BOLIVAR,
BOONEVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CAMDEN, CHARLESTON, COFFEEVILLE,
CORINTH, DECATURVILLE, FULTON, HENDERSON, HOUSTON, HUNTINGDON,
IUKA, JACKSON, LEXINGTON, NEW ALBANY, OKOLONA, OXFORD, PARIS,
PARSONS, PONTOTOC, RIPLEY MS, SAVANNAH, SELMER, TUPELO,
AND WATER VALLEY.