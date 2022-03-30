Garth Brooks coming to Birmingham this summer

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Weather Alert

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 77 IN
EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES

IN EAST ARKANSAS

CLAY                  CRAIGHEAD             CRITTENDEN
CROSS                 GREENE                LEE
MISSISSIPPI           PHILLIPS              POINSETT
ST. FRANCIS

IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN NORTH MISSISSIPPI

ALCORN                BENTON                CALHOUN
CHICKASAW             COAHOMA               DESOTO
ITAWAMBA              LAFAYETTE             LEE
MARSHALL              MONROE                PANOLA
PONTOTOC              PRENTISS              QUITMAN
TALLAHATCHIE          TATE                  TIPPAH
TISHOMINGO            TUNICA                UNION
YALOBUSHA

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN SOUTHEAST MISSOURI

DUNKLIN               PEMISCOT

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES

IN WEST TENNESSEE

BENTON                CARROLL               CHESTER
CROCKETT              DECATUR               DYER
FAYETTE               GIBSON                HARDEMAN
HARDIN                HAYWOOD               HENDERSON
HENRY                 LAKE                  LAUDERDALE
MADISON               MCNAIRY               OBION
SHELBY                TIPTON                WEAKLEY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALAMO, AMORY, ASHLAND,
BARTLETT, BATESVILLE, BLYTHEVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE,
BROWNSVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CAMDEN, CARUTHERSVILLE,
CHARLESTON, CLARKSDALE, COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, CORINTH,
CORNING, COVINGTON, DECATURVILLE, DRESDEN, DYERSBURG,
FORREST CITY, FULTON, GERMANTOWN, HARRISBURG, HELENA, HENDERSON,
HOLLY SPRINGS, HOUSTON, HUMBOLDT, HUNTINGDON, IUKA, JACKSON,
JONESBORO, KENNETT, LEXINGTON, MARIANNA, MARKS, MARTIN, MEMPHIS,
MILAN, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND, OKOLONA, OLIVE BRANCH,
OXFORD, PARAGOULD, PARIS, PARSONS, PIGGOTT, PONTOTOC, RIPLEY MS,
RIPLEY TN, SAVANNAH, SELMER, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN,
TIPTONVILLE, TUNICA, TUPELO, UNION CITY, WATER VALLEY,
WEST HELENA, WEST MEMPHIS, AND WYNNE.

Weather Alert

...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS
EVENING...

* WHAT...South winds 25 to 30 mph with gusts up to 60 mph
expected.

* WHERE...Portions of North Mississippi, West Tennessee, East
Arkansas and Southeast Missouri.

* WHEN...Through 7 PM CDT this evening.

* IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines.
Power outages are expected. Travel will be difficult,
especially for high profile vehicles on east west oriented
roadways.

* ADDITIONAL DETAILS...localized blowing dust around freshly
plowed fields may also result in diminished visibility.


PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

People should avoid being outside in forested areas and around
trees and branches. If possible, remain in the lower levels of
your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if
you must drive.

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Garth Brooks coming to Birmingham this summer

  • Updated
  • 0
Garth Brooks

Garth Brooks, Credit: CMA / Blue Rose Inc.

BIRMINGHAM, Ala. (WTVA) - Country music superstar Garth Brooks is coming to Birmingham, Alabama.

The concert is scheduled for Saturday, June 4 at 7 p.m. at Protective Stadium.

Tickets go on sale Friday, April 8 at 10 a.m. CT.

Open this link for more information.

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Digital Content Manager

Zac is from the Athens community in Monroe County. He's a graduate of Hatley High School, Itawamba Community College and Mississippi University for Women.

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