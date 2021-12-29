Dispose Christmas trees at several drop-off sites in Tupelo

You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article
You have permission to edit this article.
Edit

Weather Alert

Weather Alert

...FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 315 PM CST THIS AFTERNOON...

* WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected.

* WHERE...A portion of North Mississippi, including the following
counties, Calhoun, Chickasaw, Lee, Pontotoc and Yalobusha.

* WHEN...Until 315 PM CST.

* IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying
and flood-prone locations is imminent or occurring. Local media
have reported water rescues.

* ADDITIONAL DETAILS...
- At 1212 PM CST, Emergency management reported heavy rain in
the warned area due to thunderstorms. Flooding is already
occurring. Between 3 and 5 inches of rain have fallen.
- Some locations that will experience flooding include...
Bruce, Calhoun City, Pittsboro, Houlka, Troy, New Houlka,
Algoma, Reid, Loyd, Matthews, Robbs, Thorn, Thelma,
Wallfield, Shepherd, Ellard, Parkersburg, Skuna, Bounds and
Van Vleet.
- http://www.weather.gov/safety/flood

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Turn around, don't drown when encountering flooded roads. Most flood
deaths occur in vehicles.

Stay away or be swept away. River banks and culverts can become
unstable and unsafe.

&&

Weather Alert

TORNADO WATCH 569 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM CST FOR THE
FOLLOWING LOCATIONS

MS
.    MISSISSIPPI COUNTIES INCLUDED ARE

ALCORN               ATTALA              BENTON
BOLIVAR              CALHOUN             CARROLL
CHICKASAW            CHOCTAW             CLAY
COAHOMA              DESOTO              GRENADA
HOLMES               HUMPHREYS           ISSAQUENA
ITAWAMBA             LAFAYETTE           LEE
LEFLORE              LOWNDES             MARSHALL
MONROE               MONTGOMERY          OKTIBBEHA
PANOLA               PONTOTOC            PRENTISS
QUITMAN              SHARKEY             SUNFLOWER
TALLAHATCHIE         TATE                TIPPAH
TISHOMINGO           TUNICA              UNION
WASHINGTON           WEBSTER             YALOBUSHA
YAZOO

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 569 IN
EFFECT UNTIL 7 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN EAST ARKANSAS

CRITTENDEN            LEE                   PHILLIPS
ST. FRANCIS

IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN NORTH MISSISSIPPI

ALCORN                BENTON                CALHOUN
CHICKASAW             COAHOMA               DESOTO
ITAWAMBA              LAFAYETTE             LEE
MARSHALL              MONROE                PANOLA
PONTOTOC              PRENTISS              QUITMAN
TALLAHATCHIE          TATE                  TIPPAH
TISHOMINGO            TUNICA                UNION
YALOBUSHA

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN WEST TENNESSEE

FAYETTE               HARDEMAN              HARDIN
MCNAIRY               SHELBY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, ASHLAND, BARTLETT,
BATESVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CHARLESTON,
CLARKSDALE, COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, CORINTH, FORREST CITY,
FULTON, GERMANTOWN, HELENA, HOLLY SPRINGS, HOUSTON, IUKA,
MARIANNA, MARKS, MEMPHIS, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND,
OKOLONA, OLIVE BRANCH, OXFORD, PONTOTOC, RIPLEY MS, SAVANNAH,
SELMER, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO,
WATER VALLEY, WEST HELENA, AND WEST MEMPHIS.

Dispose Christmas trees at several drop-off sites in Tupelo

  • Updated
  • 0
Christmas tree farm, Photo Date: November 29, 2014

Christmas tree farm, Photo Date: November 29, 2014. Credit: Michael Rivera / CC BY-SA 4.0. License Link.

TUPELO, Miss. (WTVA) - Do you have a Christmas tree that needs disposing?

The City of Tupelo is accepting drop-offs at several locations until Jan. 31.

  • Tupelo Dog Park on North Veterans Boulevard
  • Theron Nichols Park on Mitchell Road
  • Ballard Park (near the museum) on Rutherford Road
  • Hancock Park on Ida Street
  • Tupelo Compost Site on North Commerce Road

Remove lights, ornaments, stand and other decorations such as tinsel and garland.

Tags

Digital Content Manager

Zac is from the Athens community in Monroe County. He's a graduate of Hatley High School, Itawamba Community College and Mississippi University for Women.

Recommended for you