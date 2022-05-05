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SEVERE THUNDERSTORM WATCH 182 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN EAST ARKANSAS

CRITTENDEN            LEE                   PHILLIPS
ST. FRANCIS

IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN NORTH MISSISSIPPI

ALCORN                BENTON                CALHOUN
CHICKASAW             COAHOMA               DESOTO
ITAWAMBA              LAFAYETTE             LEE
MARSHALL              MONROE                PANOLA
PONTOTOC              PRENTISS              QUITMAN
TALLAHATCHIE          TATE                  TIPPAH
TISHOMINGO            TUNICA                UNION
YALOBUSHA

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN WEST TENNESSEE

CHESTER               FAYETTE               HARDEMAN
HARDIN                MCNAIRY               SHELBY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, ASHLAND, BARTLETT,
BATESVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CHARLESTON,
CLARKSDALE, COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, CORINTH, FORREST CITY,
FULTON, GERMANTOWN, HELENA, HENDERSON, HOLLY SPRINGS, HOUSTON,
IUKA, MARIANNA, MARKS, MEMPHIS, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND,
OKOLONA, OLIVE BRANCH, OXFORD, PONTOTOC, RIPLEY MS, SAVANNAH,
SELMER, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO,
WATER VALLEY, WEST HELENA, AND WEST MEMPHIS.

Corinth man arrested for auto theft in Prentiss County

  • Updated
  • 0
Brian Edward Michael

Brian Edward Michael, Source: Prentiss County Sheriff's Department.

BOONEVILLE, Miss. (WTVA) - A Corinth man is accused of stealing a pickup truck in Prentiss County.

According to the Prentiss County Sheriff’s Department, investigators charged Brian Michael with felony taking of a motor vehicle.

The truck was taken from County Road 1021 and is back with the owner.

He received a $30,000 bond.

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Digital Content Manager

Zac is from the Athens community in Monroe County. He's a graduate of Hatley High School, Itawamba Community College and Mississippi University for Women.

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