Arrests made almost three years after warehouse fire in Union County

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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 122 IN
EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES

IN EAST ARKANSAS

CLAY                  CRAIGHEAD             CRITTENDEN
CROSS                 GREENE                LEE
MISSISSIPPI           PHILLIPS              POINSETT
ST. FRANCIS

IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN NORTH MISSISSIPPI

ALCORN                BENTON                CALHOUN
CHICKASAW             COAHOMA               DESOTO
ITAWAMBA              LAFAYETTE             LEE
MARSHALL              MONROE                PANOLA
PONTOTOC              PRENTISS              QUITMAN
TALLAHATCHIE          TATE                  TIPPAH
TISHOMINGO            TUNICA                YALOBUSHA

IN NORTHEAST MISSISSIPPI

UNION

IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN SOUTHEAST MISSOURI

DUNKLIN               PEMISCOT

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES

IN WEST TENNESSEE

BENTON                CARROLL               CHESTER
CROCKETT              DECATUR               DYER
FAYETTE               GIBSON                HARDEMAN
HARDIN                HAYWOOD               HENDERSON
HENRY                 LAKE                  LAUDERDALE
MADISON               MCNAIRY               OBION
SHELBY                TIPTON                WEAKLEY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALAMO, AMORY, ASHLAND,
BARTLETT, BATESVILLE, BLYTHEVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE,
BROWNSVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CAMDEN, CARUTHERSVILLE,
CHARLESTON, CLARKSDALE, COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, CORINTH,
CORNING, COVINGTON, DECATURVILLE, DRESDEN, DYERSBURG,
FORREST CITY, FULTON, GERMANTOWN, HARRISBURG, HELENA, HENDERSON,
HOLLY SPRINGS, HOUSTON, HUMBOLDT, HUNTINGDON, IUKA, JACKSON,
JONESBORO, KENNETT, LEXINGTON, MARIANNA, MARKS, MARTIN, MEMPHIS,
MILAN, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND, OKOLONA, OLIVE BRANCH,
OXFORD, PARAGOULD, PARIS, PARSONS, PIGGOTT, PONTOTOC, RIPLEY MS,
RIPLEY TN, SAVANNAH, SELMER, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN,
TIPTONVILLE, TUNICA, TUPELO, UNION CITY, WATER VALLEY,
WEST HELENA, WEST MEMPHIS, AND WYNNE.

Weather Alert

...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT THURSDAY...

* WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts up to 45 mph
expected.

* WHERE...The entire Mid-South.

* WHEN...Through 1 AM CDT Thursday.

* IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
Tree limbs could be blown down and a few power outages may
result.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Use extra caution when driving, especially if operating a high
profile vehicle. Secure outdoor objects.

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Arrests made almost three years after warehouse fire in Union County

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Fire at Thomas Wholesale Furniture facility in New Albany, Mississippi, on June 26, 2019.

Fire at Thomas Wholesale Furniture facility in New Albany, Mississippi, on June 26, 2019.

NEW ALBANY, Miss. (WTVA) - Two men are free on bond after being arrested in Union County for a fire that took place nearly three years ago.

Union County Sheriff Jimmy Edwards identified the two arson suspects as Eddie Greer and Steven Thomas.

Both suspects were arrested following a grand jury indictment for second-degree arson and conspiracy. Thomas was also charged with false pretense.

The fire happened about an hour after midnight on June 26, 2019, at the Thomas Wholesale Furniture facility in New Albany.

Fire at Thomas Wholesale Furniture facility in New Albany, Mississippi, on June 26, 2019.

Fire at Thomas Wholesale Furniture facility in New Albany, Mississippi, on June 26, 2019.

The sheriff said Thomas owned items stored in the building. He’s accused of burning his own property but also $1 million worth of other items.

The state fire marshal determined the fire was set, the sheriff said.

Edwards believes investigators have enough evidence to get convictions.

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Reporter

Aundrea is from Corinth, Mississippi. She is a graduate of Corinth High School, Northeast Mississippi Community College and the University of Tennessee at Martin where she played basketball.

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