LIVE - Tracking severe weather across Mississippi and Alabama

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Weather Alert

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TORNADO WATCH 122 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS

IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN EAST ARKANSAS

PHILLIPS

IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES

IN NORTH MISSISSIPPI

ALCORN                BENTON                CALHOUN
CHICKASAW             COAHOMA               DESOTO
ITAWAMBA              LAFAYETTE             LEE
MARSHALL              MONROE                PANOLA
PONTOTOC              PRENTISS              QUITMAN
TALLAHATCHIE          TATE                  TIPPAH
TISHOMINGO            TUNICA                YALOBUSHA

IN NORTHEAST MISSISSIPPI

UNION

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES

IN WEST TENNESSEE

BENTON                CARROLL               CHESTER
CROCKETT              DECATUR               FAYETTE
GIBSON                HARDEMAN              HARDIN
HAYWOOD               HENDERSON             HENRY
MADISON               MCNAIRY               SHELBY
TIPTON                WEAKLEY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALAMO, AMORY, ASHLAND,
BARTLETT, BATESVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE, BROWNSVILLE, BRUCE,
CALHOUN CITY, CAMDEN, CHARLESTON, CLARKSDALE, COFFEEVILLE,
COLLIERVILLE, CORINTH, COVINGTON, DECATURVILLE, DRESDEN, FULTON,
GERMANTOWN, HELENA, HENDERSON, HOLLY SPRINGS, HOUSTON, HUMBOLDT,
HUNTINGDON, IUKA, JACKSON, LEXINGTON, MARKS, MARTIN, MEMPHIS,
MILAN, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND, OKOLONA, OLIVE BRANCH,
OXFORD, PARIS, PARSONS, PONTOTOC, RIPLEY MS, SAVANNAH, SELMER,
SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO, WATER VALLEY,
AND WEST HELENA.

Weather Alert

...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT THURSDAY...

* WHAT...South winds 20 to 25 mph with gusts up to 45 mph
expected.

* WHERE...The entire Mid-South.

* WHEN...Through 1 AM CDT Thursday.

* IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
Tree limbs could be blown down and a few power outages may
result.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Use extra caution when driving, especially if operating a high
profile vehicle. Secure outdoor objects.

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LIVE - Tracking severe weather across Mississippi and Alabama

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Live Streaming Now graphic

Open this link to view power outages in Mississippi.

We're tracking storms across Mississippi and Alabama.

Watch LIVE coverage in the video player above or open this link.

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