LIVE - Tracking severe weather across Mississippi and Alabama

TORNADO WATCH 122 REMAINS VALID UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN EAST ARKANSAS
PHILLIPS
IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN NORTH MISSISSIPPI
ALCORN BENTON CALHOUN
CHICKASAW COAHOMA DESOTO
ITAWAMBA LAFAYETTE LEE
MARSHALL MONROE PANOLA
PONTOTOC PRENTISS QUITMAN
TALLAHATCHIE TATE TIPPAH
TISHOMINGO TUNICA YALOBUSHA
IN NORTHEAST MISSISSIPPI
UNION
IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES
IN WEST TENNESSEE
BENTON CARROLL CHESTER
CROCKETT DECATUR FAYETTE
GIBSON HARDEMAN HARDIN
HAYWOOD HENDERSON HENRY
MADISON MCNAIRY SHELBY
TIPTON WEAKLEY
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALAMO, AMORY, ASHLAND,
BARTLETT, BATESVILLE, BOLIVAR, BOONEVILLE, BROWNSVILLE, BRUCE,
CALHOUN CITY, CAMDEN, CHARLESTON, CLARKSDALE, COFFEEVILLE,
COLLIERVILLE, CORINTH, COVINGTON, DECATURVILLE, DRESDEN, FULTON,
GERMANTOWN, HELENA, HENDERSON, HOLLY SPRINGS, HOUSTON, HUMBOLDT,
HUNTINGDON, IUKA, JACKSON, LEXINGTON, MARKS, MARTIN, MEMPHIS,
MILAN, MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND, OKOLONA, OLIVE BRANCH,
OXFORD, PARIS, PARSONS, PONTOTOC, RIPLEY MS, SAVANNAH, SELMER,
SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN, TUNICA, TUPELO, WATER VALLEY,
AND WEST HELENA.