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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
289 IN EFFECT UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN EAST ARKANSAS

CRITTENDEN            CROSS                 LEE
PHILLIPS              ST. FRANCIS

IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES

IN NORTH MISSISSIPPI

BENTON                CALHOUN               CHICKASAW
COAHOMA               DESOTO                ITAWAMBA
LAFAYETTE             LEE                   MARSHALL
MONROE                PANOLA                PONTOTOC
QUITMAN               TALLAHATCHIE          TATE
TIPPAH                TUNICA                UNION
YALOBUSHA

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN WEST TENNESSEE

FAYETTE               SHELBY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, ASHLAND, BARTLETT,
BATESVILLE, BRUCE, CALHOUN CITY, CHARLESTON, CLARKSDALE,
COFFEEVILLE, COLLIERVILLE, FORREST CITY, FULTON, GERMANTOWN,
HELENA, HOLLY SPRINGS, HOUSTON, MARIANNA, MARKS, MEMPHIS,
MILLINGTON, NEW ALBANY, OAKLAND, OKOLONA, OLIVE BRANCH, OXFORD,
PONTOTOC, RIPLEY MS, SENATOBIA, SOMERVILLE, SOUTHAVEN, TUNICA,
TUPELO, WATER VALLEY, WEST HELENA, WEST MEMPHIS, AND WYNNE.

Field almost set for College World Series

  • Updated
  • 0
2023 Men's College World Series logo

Credit: NCAA

OMAHA, Neb. (WTVA) — Six teams have advanced to the College World Series as of Monday, June 12.

  • Wake Forest
  • LSU
  • Florida
  • Virginia
  • TCU
  • Oral Roberts

Southern Miss plays Tennessee on Monday, June 12 at 5 p.m. CT. The winner advances to the CWS.

Read MoreSouthern Miss must win Monday to advance to College World Series

Stanford plays Texas, also on Monday, June 12, at 7 p.m. CT. The winner advances to the CWS.

Open this link to view the CWS bracket.

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Digital Content Manager

Zac is from the Athens community in Monroe County. He's a graduate of Hatley High School, Itawamba Community College and Mississippi University for Women.

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